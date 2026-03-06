La valutazione preventiva dell’impatto delle leggi sulle giovani e sulle future generazioni

In Italia si sta affrontando una nuova sfida legata alla valutazione preventiva dell’impatto delle leggi sulle giovani e sulle future generazioni. Questa procedura mira a prevedere gli effetti di nuove normative prima della loro approvazione, coinvolgendo istituzioni pubbliche e esperti di vari settori. La questione riguarda anche la capacità di integrare questa valutazione nel processo legislativo, per garantire che le decisioni siano più consapevoli e responsabili.

Casellati: La valutazione sull’impatto generazionale delle leggi è un cambiamento culturaleLa responsabile delle Riforme del Governo Meloni risponde all'interrogazione del deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo sul provvedimento che...

La Valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida senza precedenti per l’Italiapoliticamentecorretto.com - La Valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida senza precedenti per l’Italia ... politicamentecorretto.com

la valutazione preventiva dellGiovani: Save the Children, domani a Roma l’incontro La Valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche: una sfida senza precedenti per l’ItaliaDomani, giovedì 5 marzo, a Roma a partire dalle 10 presso l’auditorium di Save the Children (piazza San Francesco di Paola, 9), si svolgerà l’incontro La Valutazione d’impatto generazionale delle pol ... agensir.it

