Camera USA sfida Trump | dazi Canada bloccati grazie al voto di sei repubblicani dissidenti

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una mozione che blocca i nuovi dazi sul Canada. Sei repubblicani dissidenti hanno votato a favore, sfidando l’ex presidente Donald Trump e le sue decisioni commerciali. La decisione sorprende, perché finora Trump aveva spinto per aumentare le restrizioni commerciali. Ora, con questo voto, si apre una nuova fase nei rapporti tra i due Paesi.

La Camera Usa sfregia Trump: stop ai dazi sul Canada con il voto di sei repubblicani. Washington – In una sorprendente inversione di tendenza, la Camera degli Stati Uniti ha approvato una mozione per bloccare l’imposizione di nuovi dazi sul Canada, sfidando apertamente l’ex Presidente Donald Trump e le sue politiche commerciali. La decisione, presa il 12 febbraio 2026 con 219 voti favorevoli e 211 contrari, è stata resa possibile dal voto di sei membri del Partito Repubblicano che si sono uniti ai Democratici, segnando una profonda spaccatura nel partito e una crescente indipendenza del legislativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Camera USA

La Camera americana ha approvato una mozione per revocare i dazi imposti da Donald Trump sul Canada.

Dopo il discorso di Mark Carney a Davos, le tensioni tra Stati Uniti e Canada sono aumentate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Camera USA

Argomenti discussi: Usa, la Camera contro Trump: stop ai dazi per il Canada. Sei repubblicani votano con i dem; Bad Bunny, il re del Latin trap di Porto Rico, che sfida Trump per gli immigrati; La sfida Iran non ha soluzioni immediate; Il Congresso (a maggioranza repubblicana) sfida Trump e vota per lo stop ai dazi sul Canada.

Il Congresso (a maggioranza repubblicana) sfida Trump e vota per lo stop ai dazi sul CanadaLa Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha sfidato Donald Trump approvando il blocco dei dazi contro il Canada: 219 voti favorevoli e 211 contrari. Sei deputati del Grand Old Party ... lasicilia.it

Usa: voto bipartisan Camera contro dazi di Trump sul CanadaWashington (Usa), 12 feb. (LaPresse/AP) - La Camera ha votato per revocare i dazi imposti dal presidente Donald Trump sul Canada, contestando il programma ... lapresse.it

Vannacci sfida il centrodestra: il generale sarà alla Camera per presentare in conferenza stampa gli emendamenti di Futuro Nazionale su migranti e ordine pubblico. Di Giovanni Lamberti - facebook.com facebook

Vannacci sfida il centrodestra: il generale sarà alla Camera per presentare in conferenza stampa gli emendamenti di Futuro Nazionale su migranti e ordine pubblico. Di Giovanni Lamberti x.com