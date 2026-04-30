Una persona si è fermata con la propria auto per aiutare un barbagianni rimasto ferito dopo essere stato urtato da un’altra vettura. Nel tentativo di prestare soccorso, il veicolo dell’automobilista ha perso il controllo e si è fermato nell’argine. Non ci sono stati feriti, ma l’incidente ha coinvolto due veicoli e un animale selvatico che si trovava sulla strada.

Si è fermata in auto per prestare soccorso a un barbagianni che era stato accidentalmente colpito dalla vettura. Proprio in quel momento dalla stessa direzione – da Gualtieri verso Boretto – sopraggiungeva un giovane di 19 anni, abitante a Brescello, alla guida di una Fiat Panda. Non è riuscito a schivare la parte posteriore sinistra dell’altro veicolo, finendo per sbandare e finendo in fondo all’argine, dopo un ribaltamento. Il conducente è uscito da solo dalla vettura, ma con dolori sparsi e traumi vari. È stato soccorso dagli operatori della Croce rossa di Guastalla, raggiunti da automedica, autoinfermieristica, dai vigili del fuoco e dalla polizia locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urta un veicolo e finisce nell’argine. La colpa è di un... barbagianni

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