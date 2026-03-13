Automobile urta contro un altro veicolo in sosta e si ribalta ferito un uomo di 53 anni

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Lecce, intorno alle 11:45, in via Giovanni Gentile. Un’auto ha tamponato un veicolo in sosta e si è ribaltata. A seguito dell’impatto, un uomo di 53 anni ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Giovanni Gentile a Lecce. Il conducente è stato trasportato al "Vito Fazzi" in codice giallo. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale LECCE – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,45, in via Giovanni Gentile a Lecce. Un uomo di 53 anni, leccese, è rimasto ferito – non in modo grave, fortunatamente – dopo aver perso il controllo della propria vettura mentre procedeva in direzione della circonvallazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo — che viaggiava da solo a bordo di una Fiat Panda — avrebbe urtato violentemente un veicolo in sosta, una Citroën, subito dopo l'intersezione con via Antonietta De Pace.