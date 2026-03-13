Automobile urta contro veicolo in sosta e si ribalta ferito un 53enne

Un'auto ha tamponato un veicolo in sosta e si è ribaltata lungo via Giovanni Gentile a Lecce, provocando il ferimento di un uomo di 53 anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 e30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le dinamiche.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Giovanni Gentile a Lecce. Il conducente è stato trasportato al "Vito Fazzi" in codice giallo. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale LECCE – Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,45, in via Giovanni Gentile a Lecce. Un uomo di 53 anni, leccese, è rimasto ferito – non in modo grave, fortunatamente – dopo aver perso il controllo della propria vettura mentre procedeva in direzione della circonvallazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo — che viaggiava da solo a bordo di una Fiat Panda — avrebbe urtato violentemente un veicolo in sosta, una Citroën, subito dopo l'intersezione con via Antonietta De Pace.