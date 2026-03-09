Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il sequestro preventivo del cantiere in via Papiniano. La decisione riguarda un'operazione legata a un'inchiesta urbanistica in corso nella città. Al momento, si attendono ulteriori sviluppi e l'esito delle indagini. Il cantiere è stato temporaneamente bloccato mentre proseguono le verifiche delle autorità competenti.

Il Tribunale del Riesame di Milano ha disposto il “sequestro preventivo” del cantiere di viale Papiniano 48 per la torre di 8 piani in zona San Vittore, con appartamenti in vendita a 2 milioni di euro, che dovrebbe nascere dalla demolizione di un magazzino-deposito di 4 piani, autorizzata con Scia alternativa al permesso di costruire, come una ristrutturazione edilizia invece che “nuova costruzione”, senza piano attuativo e in un’area sottoposta al vincolo ‘Naviglio Grande’ e al vincolo regionale ‘Nucleo Rurale di Interesse Paesaggistico’. Accolto il ricorso delle pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone con l’aggiunto Paolo Ielo contro... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, sequestrato il cantiere di via Papiniano

Articoli correlati

Leggi anche: Inchiesta Urbanistica Milano, il Comune ordina la demolizione del cantiere di via Fauchè a processo

Urbanistica Milano, chiesto il processo per il cantiere di piazza Aspromonte: è stato il primo sotto inchiestaLa Procura di Milano è pronta a chiedere il processo per il primo cantiere sotto inchiesta.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inchiesta urbanistica

Temi più discussi: Indagini sull'urbanistica a Milano, che cosa è successo e che cosa rischia la città: cantieri, regole e varianti; Lombardia Live 24 Breaking News – 3/3/2026; Corruzione nella sanità, arrestati pubblici ufficiali e imprenditori a Palermo.

Il comune di Milano rivendica le sue scelte urbanistiche e attacca la procura. La memoriaIn una memoria l’amministrazione Sala spiega di aver sempre rispettato le norme sulla rigenerazione urbana, ricorda che le decisioni sono sempre state avallate dai giudici, e critica i pm: non condivi ... ilfoglio.it

Inchiesta urbanistica a Milano, annullato il sequestro della torre residenziale Unico-BreraIl Tribunale del Riesame di Milano ha annullato il decreto di sequestro preventivo della torre residenziale Unico-Brera. L'edificio, che è in costruzione in pieno centro storico in via Anfiteatro in ... fanpage.it

Sono centinaia i cantieri bloccati dall'inchiesta sull'urbanistica a Milano, e molti di questi saranno abbandonati o smantellati, come già annunciato per le residenze Lac al Parco delle Cave. Avremo aree fantasma e cattedrali nel deserto, che finiranno con il div - facebook.com facebook