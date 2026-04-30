Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie

Un uomo è stato colpito da diversi colpi di pistola all’interno di un ristorante a Bisceglie. La vittima si trovava nel locale al momento dell’episodio e ha ricevuto colpi che hanno causato il suo decesso. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. La dinamica dell’agguato e le motivazioni rimangono ancora da chiarire.

La vittima era nel locale quando sarebbe stata raggiunta da alcuni proiettili. Ancora da chiarire la dinamica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie Bisceglie, uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante Notizie correlate Uomo ucciso a colpi di pistola in ristorante a BisceglieUn uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Sparatoria a Bisceglie: uomo ucciso in un ristoranteUn uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Non voleva lavorare, ho fatto una stupidaggine. Così Antonio Sciorilli ha ucciso il figlio 21enne Andrea a Vasto: i tre colpi d'ascia dopo l'ennesima lite; Andrea Sciorilli ucciso a colpi d’ascia a Vasto, confessa il padre: Era violento e non lavorava. Il delitto dopo una lite; Andrea ucciso dal papà Antonio: la lite per il lavoro e i tre colpi d'ascia. Il giallo del corpo nel garage e il ruolo di un testimone; Andrea ucciso a colpi d'ascia. Il padre in cella: 'Era un violento'. Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante: orrore in pieno centro a Bisceglie. «Una lite o un agguato»Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese, nella serata di oggi giovedì 30 aprile. Secondo quanto si apprende la vittima era nel locale in via ... leggo.it Uomo ucciso a colpi di pistola in ristorante a BisceglieUn uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. Secondo quanto si apprende la vittima era nel locale in via Gramsci, quando ... gazzettadelsud.it Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante - facebook.com facebook Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com