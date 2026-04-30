Sparatoria a Bisceglie | uomo ucciso in un ristorante

Stasera, in un ristorante situato in via Gramsci a Bisceglie, un uomo di circa 50 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco ed è deceduto. La sparatoria si è verificata all’interno del locale, senza altre persone rimaste coinvolte o ferite. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per avviare le indagini.

Un uomo è stato ucciso questa sera in un ristorante a Bisceglie, nel nord Barese. La vittima (avrebbe circa 50 anni) era nel locale in via Gramsci, quando sarebbe stata raggiunta da.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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