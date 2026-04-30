Un uomo è stato colpito da alcuni colpi di pistola all’interno di un ristorante a Bisceglie, nel Barese. Secondo le prime testimonianze, si trovava nel locale quando è stato raggiunto dai proiettili. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire la dinamica. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

La vittima era nel locale quando sarebbe stata raggiunta da alcuni proiettili. Ancora da chiarire la dinamica.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie, nel Barese

Bisceglie, uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante

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