Un uomo è stato colpito e ucciso da diversi colpi di pistola all’interno di un ristorante a Bisceglie, in provincia di Barletta. La vittima si trovava nel locale al momento degli spari e sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Nessun dettaglio è stato ancora fornito sulla possibile presenza di testimoni o sull’identità delle persone coinvolte. La scena è stata sequestrata dagli inquirenti.

Due soggetti con il volto coperto hanno fatto irruzione all'interno di un ristorante nel centro di Bisceglie, in Puglia, e hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco, uccidendo un cameriere 62enne, Angelo Pizzi, incensurato, che si sarebbe trovato lungo la direttrice dei colpi. La dinamica è ancora da chiarire. I responsabili si sono dati alla fuga. Del caso si stanno occupando i carabinieri.,, La vittima era un dipendente del locale e, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. Diversi, pare una quindicina, i colpi di arma da fuoco sparati da due persone che avevano i volti coperti e hanno fatto irruzione nel ristorante per poi fuggire subito dopo l'agguato.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Uomo ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Bisceglie (Barletta)

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