Omicidio a Montecalvoli | uomo ucciso da colpi di pistola

Un uomo è stato colpito a morte questa mattina a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, a causa di un conflitto tra due persone. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola durante una lite scoppiata in via Roma, davanti a un bar affollato di clienti.

Omicidio all'alba di questa mattina, sabato 14 febbraio, a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Un uomo di nazionalità albanese è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola davanti al bar del paese, in via della Repubblica. I colpi sarebbero partiti da un'altra vettura in transito ma la dinamica è al vaglio dei Carabinieri che stanno indagando sull'episodio.

Nella giornata di oggi, a Partinico, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 73 anni, residente a Borgetto, ucciso con due colpi di arma da fuoco.

Un uomo di 38 anni marocchino è stato ferito gravemente alla testa durante un episodio di tentato omicidio avvenuto nella Taverna Da Poldo, a Montecatini Terme.

La Digos ha arrestato un uomo di cittadinanza pakistana, ricercato per l’omicidio di due connazionali. L’arresto arriva al termine di indagini coordinate dalla Procura, mirate a rintracciare il sospettato dopo i fatti di sangue che avevano scosso la comunità. Le facebook