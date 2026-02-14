Omicidio a Montecalvoli | uomo ucciso da colpi di pistola

Da pisatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato colpito a morte questa mattina a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, a causa di un conflitto tra due persone. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola durante una lite scoppiata in via Roma, davanti a un bar affollato di clienti.

Omicidio all'alba di questa mattina, sabato 14 febbraio, a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte. Un uomo di nazionalità albanese è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola davanti al bar del paese, in via della Repubblica. I colpi sarebbero partiti da un'altra vettura in transito ma la dinamica è al vaglio dei Carabinieri che stanno indagando sull'episodio. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Argomenti discussi: Omidicio a Montecalvoli: uomo ucciso per strada; Omicidio a Montecalvoli: uomo ucciso da colpi di pistola.