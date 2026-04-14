Visita guidata al Museo della natura e dell’uomo e a Palazzo Cavalli

Domenica 26 aprile alle 10, ARKA organizza una visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo, collegato all’Università di Padova, e alle sale a piano terra di Palazzo Cavalli, situato nelle vicinanze. L’evento prevede un percorso tra le collezioni naturalistiche e le sale storiche dell’edificio. La partecipazione è aperta a chi desidera scoprire le esposizioni e l’architettura di questi luoghi.

ARKA propone la visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e alle sale a piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà Domenica 26 Aprile 2026 alle ore 10.15. Inaugurato nel 2023, il Museo Naturalistico è composto da diverse sezioni, dedicate a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Visita guidata al Museo della natura e dell'uomoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) ARKA propone la... Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di PadovaAgli appassionati di (ed agli interessati a) geologia, mineralogia, palentologia e zoologia ARKA propone la visita guidata al grande Museo della... Laboratori gratuiti dai 3 ai 14 anni!!! Sabato al Museo della Seta Abegg di Garlate - facebook.com facebook