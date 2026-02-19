Tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita. Le parole di Marilù (la nonna), Angela (la figlia) e Ade’ (la nipote) raccontano la difficoltà e la paura di ascoltarsi, le radici e i segreti dei legami familiari nel romanzo "Di madre in figlia" (Feltrinelli) della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio (nella foto) che sarà a Prato sabato 21 febbraio alle 16 nel salone consiliare del Palazzo della Provincia (via Ricasoli). L’iniziativa è organizzata dal Soroptimist club Prato presieduto da Elisabetta Collini. A dialogare con l’autrice la collaboratrice del nostro giornale Marilena Chiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concita De Gregorio a Palazzo Buonamici

