Concita De Gregorio a Palazzo Buonamici
Tre generazioni, tre epoche della storia e tre stagioni della vita. Le parole di Marilù (la nonna), Angela (la figlia) e Ade’ (la nipote) raccontano la difficoltà e la paura di ascoltarsi, le radici e i segreti dei legami familiari nel romanzo "Di madre in figlia" (Feltrinelli) della giornalista e scrittrice Concita De Gregorio (nella foto) che sarà a Prato sabato 21 febbraio alle 16 nel salone consiliare del Palazzo della Provincia (via Ricasoli). L’iniziativa è organizzata dal Soroptimist club Prato presieduto da Elisabetta Collini. A dialogare con l’autrice la collaboratrice del nostro giornale Marilena Chiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Concita De Gregorio al Teatro PucciniConcita De Gregorio ha portato sul palco del Teatro Puccini uno spettacolo dedicato alla forza delle donne, mettendo in scena cinque figure femminili che hanno lasciato un segno forte nel mondo dell’arte e della cultura.
Concita De Gregorio alza il sipario di Vivere RiccioneQuesta mattina, si è alzato il sipario sul nuovo numero di Vivere Riccione, l’inserto del Resto del Carlino che esce ogni ultimo sabato del mese.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Concita De Gregorio e Erica Mou: l’ultimo canto per cinque donneDoppio appuntamento per Concita De Gregorio e Erica Mou che propongono lo spettacolo ’Cinque invettive, sette donne e un ... msn.com
Concita De Gregorio e Erica Mou al Duse di Bologna con ‘Un’ultima cosa’Per il ciclo DUSEracconti – Storie di donne, giovedì 19 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘Un’ultima cosa – Cinque invettive, sette donne e un funerale’ di e con Concita De Grego ... sassuolo2000.it
