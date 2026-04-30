Uomini e Donne registrazione 29 aprile | Alessio e Deborah escono insieme

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile, sono stati registrati momenti tra Alessio e Deborah. Alessio ha chiesto pubblicamente a Deborah di lasciare il programma insieme. La puntata ha mostrato i due mentre si confrontano e discutono delle loro intenzioni. La registrazione si è conclusa con la decisione di proseguire il percorso fuori dallo studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione mercoledì 29 aprile. Alessio chiede a Deborah di lasciare il programma assieme. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di mercoledì 29 aprile. Alessio e Deborah lasciano il trono over e il programma assieme. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si parte dal trono over. Marina, criticata per alcuni messaggi con Stefano, che aveva frequentato Cristina. In studio viene accusata di intromettersi nelle sue conoscenze, ma lei parla di semplice amicizia. Per lei arriva anche un nuovo cavaliere con un peluche e una rosa blu, gesto che accetta tra le polemiche. Breve spazio anche per Paola e Antonio, che dopo un bacio decidono di continuare a frequentarsi, nonostante i dubbi sollevati da Cristina.🔗 Leggi su 2anews.it

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