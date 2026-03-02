Uomini e Donne anticipazioni | Alessio Pili Stella e Deborah litigano sul bacio in SPA

Durante la registrazione del 2 marzo, Alessio e Deborah raccontano l'ultima esterna in una SPA, ma il bacio diventa motivo di discussione: lui conferma, lei nega. Oggi, lunedì 2 marzo, negli studi di Uomini e Donne si è svolta una nuova registrazione del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. La puntata è stata caratterizzata da Gemma che ha chiuso con un cavaliere e a Sara che ha baciato i suoi due corteggiatori. Gemma Galgani chiude una conoscenza Gemma Galgani ha fatto ritorno dopo le esterne a Torino, dove ha incontrato l'ultimo cavaliere sceso per lei. Tuttavia, nonostante l'uscita, nulla è cambiato: in studio Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza, sorprendendo tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

UeD anticipazioni: lite tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella, Sara bacia AlessioNella scorsa registrazione di Uomini e Donne ci sono stati dei colpi di scena soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico.

