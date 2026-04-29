Uomini e Donne torna con una nuova registrazione ricca di colpi di scena, avvenuta mercoledì 29 Aprile 2026. Tra momenti romantici, discussioni accese e sviluppi nei percorsi dei protagonisti, il dating show di Maria De Filippi continua a regalare dinamiche imprevedibili. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo. Ernesto e Cristiana sono in crisi? Spiazza il gesto di lei Marina al centro delle polemiche. La registrazione di Uomini e Donne si apre con Marina, subito al centro delle critiche. La dama viene attaccata per essersi scambiata messaggi con Stefano, che era uscito con Cristina Tenuta. I due si sarebbero accordati per un ballo, scatenando le accuse delle altre dame.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 29 Aprile 2026: le anticipazioni

Uomini e Donne, Trono Over - Le parole di Maria De Filippi per Gemma

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