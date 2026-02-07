Grave lutto per Cristina Tenuta e perchè ha lasciato Uomini e Donne

Cristina Tenuta, ex dama di Uomini e Donne, ha annunciato di aver lasciato il programma. In un’intervista, racconta di aver vissuto un anno difficile lontano dalle telecamere, senza entrare nei dettagli, ma lasciando intendere che ci sono stati momenti complicati. La notizia ha colpito i fan e gli addetti ai lavori, che ora si chiedono cosa farà in futuro.

Cristina Tenuta, ex dama del Trono Over, nella rivista ufficiale di Uomini e Donne ha deciso di raccontare come ha vissuto l'ultimo anno lontana dalle telecamere. Un periodo segnato da un evento doloroso che ha cambiato le sue priorità e che l'ha portata a condividere, con parole molto personali, il motivo per cui ha scelto di allontanarsi dal contesto televisivo. Non è un racconto di gossip, ma un bilancio intimo: tra lutto, scelte di vita e una nuova maturità emotiva, Cristina spiega cosa l'ha spinta a proteggersi e cosa oggi sente di voler costruire, anche sentimentalmente.

Il mondo di Uomini e Donne si trova a dover affrontare un momento di dolore con l'annuncio di una protagonista che ha condiviso la perdita di una persona cara, affermando:

