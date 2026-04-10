Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa l’8 aprile su Canale 5, si sono verificati diversi sviluppi. Cristina Tenuta è tornata nel programma, mentre si è assistito a una reazione di furia da parte di Elisa nei confronti di Ciro. La puntata ha visto anche altri momenti di tensione e cambi di scena tra i partecipanti.

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, nella puntata in onda l’8 aprile su Canale 5. Tra ritorni inaspettati, nuove coppie e tensioni nel trono classico, al centro della scena finisce il “caso della torta”. Il parterre Over si accende subito con il ritorno di Cristina Tenuta, che decide di rimettersi in gioco. Non è l’unica novità: Guido Ricci e Federica Clazzer tornano come ospiti e raccontano che la loro relazione procede a gonfie vele, tanto da pensare a una convivenza. Momento importante anche per Paola e Paolo: lei chiede di lasciare il programma insieme e, dopo qualche esitazione, lui accetta. Nasce così una nuova coppia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna, Elisa furiosa con Ciro

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