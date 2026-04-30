Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 30 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 30 aprile 2026, viene trasmessa in diretta su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, con aggiornamenti sia sul Trono Over che sul Trono Classico. La puntata viene resa disponibile anche in streaming, permettendo agli spettatori di seguire gli sviluppi in tempo reale. La trasmissioneinclude le interviste e le dinamiche tra i partecipanti, con attenzione alle conversazioni e alle scelte dei protagonisti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 30 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Gloria e Cristina. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 30 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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