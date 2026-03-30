Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 30 marzo 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, lunedì 30 marzo 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include sia il Trono Over che il Trono Classico e sarà disponibile in diretta streaming. Le anticipazioni segnalano che verranno trattati vari temi e situazioni legate ai protagonisti del programma. La puntata sarà disponibile anche attraverso un video su Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 30 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Edoardo decide di lasciare il programma dopo aver concluso la conoscenza con Paola. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal confronto tra Elisabetta e Stefano. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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