Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 8 aprile 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 8 aprile 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include sia il Trono Over che il Trono Classico, con aggiornamenti disponibili in diretta streaming. Sono previste discussioni e confronti tra i protagonisti, senza annunci di modifiche al format. La puntata può essere seguita in tempo reale tramite il servizio streaming di Witty TV.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Cinzia e Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over. Simona e Stefano proseguono la loro conoscenza, ma non senza l’intromissione di Marina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 8 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. ore 14:45 – La puntata inizia con un retroscena tra Cinzia e Marco. La dama parla di Barbara: “ è una zitella acida, non può fare l’opinionista, ci sono già! “, ma ne ha anche per Gemma “ sembra la mia fidanzata, anzi no l’amante gelosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (2 aprile 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 2 aprile 2026 in onda su Canale 5.

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