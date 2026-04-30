Durante la registrazione di ieri di Uomini e Donne, si è verificato un episodio inaspettato: Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti hanno deciso di uscire dal programma insieme. La puntata è stata caratterizzata da un momento decisivo che ha colto di sorpresa sia i presenti in studio che gli spettatori a casa. Dopo questa decisione, Debora Bragetti ha accettato di proseguire la conoscenza con Alessio Pilli Stella.

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale c'è stato un importante colpo di scena, Alessio Pilli Stella e Debora Bragetti hanno lasciato il programma insieme. I due si sono frequentati per settimane nel dating show di Maria De Filippi, il loro rapporto ha affrontato varie turbolenze ma col tempo sono riusciti a trovare un equilibrio. Il loro percorso di conoscenza è diventato sempre più importante, al punto da decidere di godersi il loro amore fuori. Le anticipazioni riportate su LolloMagazine.it rivelano che nella nuova registrazione del dating show è stato portato un pianoforte in studio. Il cavaliere ha stupito tutti suonando un romantico brano, dopodiché ha regalato una rosa a Debora e le ha detto di non volerla perdere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Alessio Pilli Stella lascia Debora senza parole: lei accetta di uscire con lui dal programma

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