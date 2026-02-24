Uomini e Donne Alessio Pilli Stella sotto accusa | Gianni Sperti e Debora non perdonano

Alessio Pilli Stella viene criticato per il comportamento tenuto nel programma Uomini e Donne, a causa di alcune scelte poco chiare durante le registrazioni. Gianni Sperti e Debora esprimono disapprovazione, evidenziando come le sue azioni abbiano creato tensione tra i partecipanti. Tina Cipollari si scaglia contro Sandro, mentre alcune dame che lo frequentano difendono il suo atteggiamento. La discussione si infiamma davanti alle telecamere e il clima si fa sempre più acceso.

Scintille nel Trono Over: Tina Cipollari mette nel mirino Sandro, ma le dame che lo stanno frequentando prendono le sue parti. Intanto Alessio è ancora al centro delle polemiche con Debora e Rosanna. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la seconda della settimana. Nel Trono Over, Alessio Pilli Stella ha avuto una discussione con Gianni Sperti per il suo rapporto con Debora e Rosanna. Nel Classico, Ciro Solimeno è riuscito a riportare in studio due corteggiatrici, anche se le ragazze continuano ad andare in escandescenze per un nonnulla. Tina contro Sandro, ma le dame non la seguono Durante la puntata, Tina Cipollari prende di mira Sandro, ma a sorpresa non trova l'appoggio delle dame che stanno frequentando il cavaliere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

UeD anticipazioni: lite tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella, Sara bacia AlessioNella registrazione più recente di Uomini e Donne, il clima tra Gianni Sperti e Alessio Pili Stella si è surriscaldato.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ancora assente: i motiviLa puntata di oggi di Uomini e Donne si apre senza Gianni Sperti, che ancora non si vede in studio.

