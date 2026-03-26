Uomini e Donne Alessio Pilli Stella abbandona il programma? Sono arrivato al capolinea

Alessio Pilli Stella ha annunciato di aver abbandonato il programma di Uomini e Donne, affermando di essere arrivato al capolinea. Nei giorni scorsi, l’uomo ha espresso un forte sfogo riguardo alla sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, sottolineando le tensioni accumulate durante il percorso. La decisione di uscire dal programma è stata comunicata pubblicamente dall’interessato.

Alessio Pilli Stella si è lasciato andare ad un duro sfogo nei giorni scorsi dopo Uomini e Donne, il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi è stato carico di tensioni e lui non sta vivendo bene la cosa. Negli ultimi mesi ha provato a frequentare sia Debora che Rosanna, quest'ultima però non riesce ad accettare di non essere l'unica donna ed è per questo che ha più volte interrotto la loro conoscenza. La dama siciliana vorrebbe continuare a frequentarlo, ma non intende farlo senza l'esclusiva perché la cosa le provoca molto disagio. Alessio Pilli Stella sta pensando di abbandonare Uomini e Donne? Cosa ha detto il cavaliere Ci sono state tensioni anche nel rapporto nato tra il cavaliere e Debora ultimamente, lui durante uno sfogo dietro le quinte ha detto di essere arrivato al capolinea. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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