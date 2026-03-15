Perugia al via il co-working di Poste Italiane ' Uno spazio attrezzato per aziende e liberi professionisti'

A Perugia è stato inaugurato il nuovo spazio di co-working di Poste Italiane nel centro storico, chiamato “Spazi per l’Italia”. L’area è pensata per supportare aziende, organizzazioni e liberi professionisti che cercano un luogo condiviso dove lavorare. L’apertura mira a offrire un ambiente attrezzato e funzionale per chi necessita di spazi di lavoro flessibili e accessibili in città.

La nuova iniziativa si chiama Spazi per l'Italia ed è destinata a chi ha bisogno di luoghi fisici per svolgere le proprie attività Poste Italiane ha aperto in pieno centro storico “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Allavpresenza della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore Andrea Stafisso la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, Roberta Sacchetti, ha illustrato il nuovo co-working di piazza Matteotti, selezionato nell’ambito di Polis, l’iniziativa aziendale che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.L’are di piazza Matteotti dispone di un ufficio privato da due persone e un open spacecon otto postazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Poste italiane porta il co-working del progetto Polis a SanremoPoste italiane sbarca a Sanremo, dove martedì 24 febbraio 2026 ha avuto inizio la 76esima edizione del Festival della canzone italiana. Poste Italiane ancora top employer: 7 anni di fila tra le aziende migliori per il lavoroPoste Italiane ottiene per il settimo anno consecutivo la certificazione Top Employer, riconoscimento assegnato dal Top Employers Institute alle... Tutto quello che riguarda Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane presenta Spazi per l’Italia a Perugia; Poste italiane porta le colonnine elettriche a Foggia: ricarica gratuita per auto sostenibili - FoggiaToday; Pacchi manomessi e prodotti rubati nel centro smistamento di Poste, avviata indagine interna; Poste Italiane, consegne in aumento del 24% nella provincia di Salerno. Perugia entra nella rete di coworking di Poste Italiane con ‘Spazi per l’Italia’Presentato a Perugia il nuovo spazio di coworking di Poste Italiane Spazi per l’Italia, un’area di lavoro condivisa pensata per aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Il progetto è stato ill ... umbria24.it Al via il piano di Poste Italiane sulla logistica che vale 1,5 miliardiParte la sicaf partecipata al 90% dal gruppo italiano e al 10% da Dea Capital RE sgr. Nella newco vengono conferiti gli hub di grandi e medie dimensioni per un valore di oltre 600 milioni Previsto ... milanofinanza.it La SuperApp di Poste Italiane, quella che ha integrato le tre precedenti, conta su 4,2 milioni di utenti ogni giorno facebook Sostenibilità: prosegue spedito il progetto smart building di Poste Italiane. Il programma ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni degli immobili. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com