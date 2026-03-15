Perugia il coworking di Poste Italiane | Spazio attrezzato per aziende e professionisti

A Perugia, nel cuore della città, Poste Italiane ha inaugurato un nuovo spazio di coworking chiamato “Spazi per l’Italia”. L’area è rivolta a aziende, organizzazioni e liberi professionisti, offrendo ambienti attrezzati per svolgere attività lavorative condivise. L’apertura si inserisce in un progetto di Poste Italiane per creare un punto di riferimento nel settore degli spazi di lavoro collaborativi.

La nuova iniziativa si chiama Spazi per l'Italia ed è destinata a chi ha bisogno di luoghi fisici per svolgere le proprie attività Poste Italiane ha aperto in pieno centro storico “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Allavpresenza della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore Andrea Stafisso la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, Roberta Sacchetti, ha illustrato il nuovo co-working di piazza Matteotti, selezionato nell’ambito di Polis, l’iniziativa aziendale che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.L’are di piazza Matteotti dispone di un ufficio privato da due persone e un open spacecon otto postazioni. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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