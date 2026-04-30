Su Rai 1 va in onda una nuova fiction che vede protagonista un commissario inviato in un paesino dell’Appennino bolognese. La serie racconta le vicende di un ufficiale di polizia che, durante il suo servizio, si trova a gestire situazioni complesse in un contesto rurale. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i personaggi e le indagini che coinvolgono il protagonista, interpretato da Claudio Bisio.

Dopo gli ottimi risultati della terza puntata, seguita da 3.171.000 spettatori pari al 20,1% di share, torna Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi. Ambientata nell'immaginaria Muntagò, tra i paesaggi dell'Appennino bolognese, la serie va in onda stasera, giovedì 30 aprile, con le ultime due puntate della prima stagione, in onda dalle 21.30 (circa) su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella prima puntata di oggi, intitolata Lo scheletro in cravatta, il passato torna a funestare l’indagine di Vasco Benassi. Negli anni sessanta, Ester, al tempo bambina, ha assistito a un omicidio rimasto nascosto per decenni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uno sbirro in Appennino, su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio: anticipazioni del 30 aprile

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