Uno sbirro in Appennino su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio | anticipazioni del 16 aprile

Da gazzetta.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 aprile su Rai 1 va in onda una nuova fiction ambientata in un paesino dell’Appennino bolognese, con protagonista un commissario interpretato da Claudio Bisio. La trama segue le vicende di un poliziotto che si trova a lavorare in una comunità di montagna, affrontando situazioni legate al territorio e ai suoi abitanti. La serie combina elementi di giallo e commedia, con episodi che esplorano le dinamiche locali e i personaggi del luogo.

Dopo l'ottimo debutto della prima puntata, seguita la settimana scorsa da 4.008.000 spettatori pari al 23,7% di share e risultata il programma più visto della serata, prosegue stasera la serie con Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, Uno sbirro in Appennino.  La serie, ambientata nell'immaginaria Muntagò, tra i paesaggi dell'Appennino bolognese, prosegue stasera, giovedì 16 aprile, con altri due episodi in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. A Bologna, il commissario Vasco Benassi è considerato un buon poliziotto, ma un passo falso cambia tutto e lo costringe a lasciare la città per tornare a Muntagò, il piccolo paese dell’Appennino in cui è nato e che si era lasciato alle spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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