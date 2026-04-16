Il 16 aprile su Rai 1 va in onda una nuova fiction ambientata in un paesino dell’Appennino bolognese, con protagonista un commissario interpretato da Claudio Bisio. La trama segue le vicende di un poliziotto che si trova a lavorare in una comunità di montagna, affrontando situazioni legate al territorio e ai suoi abitanti. La serie combina elementi di giallo e commedia, con episodi che esplorano le dinamiche locali e i personaggi del luogo.

Dopo l'ottimo debutto della prima puntata, seguita la settimana scorsa da 4.008.000 spettatori pari al 23,7% di share e risultata il programma più visto della serata, prosegue stasera la serie con Claudio Bisio nei panni del commissario Vasco Benassi, Uno sbirro in Appennino. La serie, ambientata nell'immaginaria Muntagò, tra i paesaggi dell'Appennino bolognese, prosegue stasera, giovedì 16 aprile, con altri due episodi in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. A Bologna, il commissario Vasco Benassi è considerato un buon poliziotto, ma un passo falso cambia tutto e lo costringe a lasciare la città per tornare a Muntagò, il piccolo paese dell’Appennino in cui è nato e che si era lasciato alle spalle.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uno sbirro in Appennino, su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio: anticipazioni del 16 aprile

Notizie correlate

Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 la fiction con Claudio BisioClaudio Bisio torna su Rai 1 con una nuova fiction, intitolata Uno sbirro in Appennino.

Uno sbirro in Appennino, anticipazioni stasera prima puntata: la trama dei due episodi; al via la fiction con Claudio Bisio"Delitto o pregiudizio?" e "I segreti del pozzo" sono i primi due episodi della nuova fiction di Rai 1 "Uno sbirro in Appennino" “Uno sbirro in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, il cast della serie tv con Claudio Bisio da stasera in tv; Claudio Bisio presenta il suo commissario Benassi, protagonista di Uno sbirro in Appennino; Uno sbirro in Appennino, le location della serie Tv con Claudio Bisio svelano meraviglie segrete d’Italia.

Uno sbirro in Appennino: nella seconda puntata i fantasmi si moltiplicano per il Commissario di Claudio BisioUn suicidio e un omicidio: il commissario di Claudio Bisio nella seconda puntata di Uno sbirro in Appennino ha tanto su cui indagare ... amica.it

Uno sbirro in Appennino: trama, cast e personaggiL'Appennino: un luogo idilliaco immerso nel verde eppure così ricco di misteri e indagini da risolvere. A chi è affidato l'arduo compito di scovare e arrestare i colpevoli? A Claudio Bisio, ... sorrisi.com

Attore come sostantivo, comico come aggettivo. È Claudio Bisio, protagonista di "Uno sbirro in Appennino", un ruolo costruito su misura che unisce ironia e fragilità, tra sfide attoriali, legame con il territorio e passione per la comicità. Leggi l'intervista sul #Radio - facebook.com facebook

“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com