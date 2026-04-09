Su Rai 1 prende il via la fiction ambientata in un paesino dell’Appennino bolognese, dove il Commissario Benassi, interpretato da Claudio Bisio, si trova impegnato in indagini di polizia. La serie segue le vicende del personaggio mentre si confronta con situazioni del territorio e con le persone del luogo. La narrazione si svolge tra scenari rurali e ambienti di piccolo centro.

Claudio Bisio torna su Rai 1 con una nuova fiction, intitolata Uno sbirro in Appennino. Ambientata tra i paesaggi dell’Appennino, la serie punta sull'atmosfera rarefatta e ovattata delle comunità di montagna per affidare al comico e attore un personaggio alle prese soprattutto con il proprio passato. Il debutto è per giovedì 9 aprile su Rai 1, con disponibilità in streaming in anteprima anche su RaiPlay. Appuntamento alle 21.30 su Rai 1 per il primo dei due episodi della serata, subito dopo Affari tuoi. Leggi anche: 10 serie tv da vedere ad aprile 2026, da "Running Point 2" a "The Boys 5" ed "Euphoria" A Bologna, il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uno sbirro in Appennino, al via su Rai 1 la fiction con Claudio Bisio

Uno Sbirro in Appennino: dove è stata girata la nuova serie Rai con Claudio BisioLa nuova serie Rai Uno Sbirro in Appennino segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo che mescola ironia, mistero e un forte legame con le radici.

Uno sbirro in Appennino: quando va in onda la nuova serie Rai con Claudio Bisio, trama e castLa nuova stagione televisiva di Rai1 accoglie Uno sbirro in Appennino, la fiction che segna il ritorno di Claudio Bisio in un ruolo drammatico,...

UNO SBIRRO IN APPENNINO (2026) | Promo tv 2 della fiction Rai con Claudio Bisio

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Uno sbirro in AppenninoSu Rai 1 debutta proprio questa sera una nuova e imperdibile fiction con protagonista il commissario Vasco Benassi: ecco qualche dettaglio di ciò che vedremo. libero.it

Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio BisioArriva sul piccolo schermo una nuova produzione destinata alla prima serata di Rai 1: Uno sbirro in Appennino, serie televisiva che segna il ritorno da protagonista di Claudio Bisio. L’attore, noto pe ... tg24.sky.it

RaiAccessibilità. . #ClaudioBisio è il protagonista di "Uno sbirro in Appennino", la nuova serie sullo scaltro commissario Vasco Benassi, in onda da domani sera su Rai1. Guido Barlozzetti l'ha intervistato insieme ad altri membri del cast. Per scoprire altri conte - facebook.com facebook

Claudio Bisio commissario guascone in «Uno sbirro in Appennino», «ma non amo le divise» x.com