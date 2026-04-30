Questa sera, giovedì, sarà trasmessa la quarta puntata della serie televisiva ambientata nell’Appennino. La puntata sarà disponibile in streaming online e in diretta televisiva su un canale dedicato. Gli spettatori potranno seguire l’episodio tramite le piattaforme online autorizzate o in televisione, secondo le modalità di trasmissione previste. La programmazione è prevista per le ore serali.

Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

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