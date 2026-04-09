Questa sera, giovedì, viene trasmessa la prima puntata di uno show televisivo ambientato nell’Appennino. La puntata sarà disponibile in diretta televisiva e in streaming, con orario di messa in onda stabilito per la sera. La produzione ha annunciato che l’evento verrà trasmesso sui canali ufficiali e sulle piattaforme digitali autorizzate, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire l’appuntamento in diversi modi.

Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

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Uno sbirro in Appennino, cast e trama: quante puntate sono e dove vedere la serie tv con Caludio BisioC’è aria di novità nel palinsesto di Rai 1 e questa volta arriva direttamente dalle montagne.

Temi più discussi: Claudio Bisio è Uno sbirro in Appennino; Claudio Bisio è 'Uno sbirro in Appennino'. Dal 9 aprile su Rai 1; Uno sbirro in Appennino, trama e cast della serie tv con Claudio Bisio; Claudio Bisio, 'io uno sbirro in Appennino' / Video.

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Uno sbirro in Appennino, recensione: la fiction RAI è ambiziosa (ma ancora imperfetta)Recensione di 'Uno sbirro in Appennino', la fiction Rai con Claudio Bisio: una storia tra poliziesco e commedia, con l’Appennino emiliano protagonista, ambiziosa ma ancora imperfetta nella scrittura. movieplayer.it

Uno sbirro in Appennino inizia stasera su Rai 1. Lo seguirete Debutta Claudio Bisio nella fiction poliziesca che avrà anche toni leggeri come siamo abituati dalla sua comicità. Quattro puntate dove Bisio sarà il commissario Vasco Benassi in luoghi dove re - facebook.com facebook

Benvenuti a Muntagò: al via "Uno sbirro in Appennino" x.com