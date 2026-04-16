Uno sbirro in Appennino streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Questa sera va in onda la seconda puntata della serie televisiva ambientata in un'area dell'Appennino. La trasmissione sarà disponibile sia in diretta televisiva che in streaming online, offrendo diverse opzioni di visione per il pubblico. I dettagli su come accedere alla trasmissione vengono forniti attraverso i canali ufficiali della rete. La puntata prosegue le vicende dei personaggi coinvolti in attività investigative nella regione montuosa.

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, la nuova serie tv prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction che pone al centro della narrazione un territorio inesplorato da un punto di vista cinematografico e televisivo. Alla regia Renato De Maria. Una serie poliziesca che intreccia mistero, dramma e relazioni ma, grazie alla sceneggiatura firmata da Fabio Bonifacci, apre uno scorcio sull’Appennino che – dichiara il regista – “non a caso è la parola che completa il titolo e dà un significato e un tono preciso al nostro lavoro”. Dove vedere Uno sbirro in Appennino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.🔗 Leggi su Tpi.it

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