A Bologna, con l'inizio della 57ª edizione di Cosmoprof, vengono adottate nuove misure per la viabilità. Le strade principali sono interessate da chiusure temporanee, mentre sono stati potenziati i servizi di navette e trasporti pubblici. Queste modifiche sono state comunicate per facilitare il flusso di visitatori e ridurre i disagi durante la manifestazione.

Bologna, 24 marzo 2026 – Con l’avvio della 57esima edizione di Cosmoprof – una delle fiere più grandi e impegnative sotto al profilo del traffico – in programma da giovedì 26 a domenica 29 marzo, Bologna si prepara ad accogliere un forte afflusso di visitatori e operatori del settore provenienti dall’Italia e dall’estero. L’aumento degli arrivi renderà particolarmente intensa la circolazione nell’ area della Fiera e lungo le principali direttrici di accesso alla città, motivo per cui il Comune ha predisposto un piano straordinario di gestione della mobilità. Neve a marzo 2026 con vento forte e mareggiate: in Emilia Romagna è allerta meteo Come cambia la viabilità in zona Fiera dal 26 al 29 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rischio paralisi per Cosmoprof Bologna: come cambia la viabilità a tra chiusure, navette e trasporti potenziati

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