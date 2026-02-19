Università Einstein Telescope | inaugurato il laboratorio AiLoV-ET a Roma Tor Vergata

L'università di Roma Tor Vergata ha aperto il laboratorio AiLoV-ET, dedicato alle ottiche avanzate per l’Einstein Telescope, a causa dell’interesse crescente per la ricerca sulle onde gravitazionali. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi negli spazi dell’Infn, all’interno del dipartimento di Fisica. Il nuovo laboratorio sarà utilizzato per sviluppare tecnologie ottiche innovative e migliorare la sensibilità degli strumenti di rilevamento. La struttura è dotata di apparecchiature all’avanguardia che supporteranno progetti internazionali di rilevamento delle onde gravitazionali.

Roma, 19 feb. (AdnkronosLabitalia) - Inaugurato oggi, negli spazi dei laboratori della sezione Infn presso il dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata, il nuovo laboratorio AiLov-Et (Advanced Optics Lab @ Tor Vergata for Einstein Telescope). L'infrastruttura è dedicata alla ricerca e sviluppo delle tecnologie per il futuro rivelatore di onde gravitazionali di nuova generazione, Einstein Telescope, ed è frutto della collaborazione tra l'Infn e l'Università di Roma Tor Vergata nell'ambito del progetto Etic, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con i fondi del Pnrr, per promuovere la candidatura italiana della Sardegna a ospitare Einstein Telescope attraverso la creazione di una rete nazionale di laboratori diffusi sul territorio, di cui fa parte, appunto, anche l'infrastruttura AiLoV-Et.