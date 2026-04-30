Università sotto esame l' incontro in Aula Nievo di Palazzo del Bo

Nell'aula Nievo di Palazzo del Bo si terrà un incontro dedicato al sistema universitario italiano. L'evento si concentrerà sulle recenti trasformazioni, le criticità attuali e le possibili prospettive future del settore. Partecipanti e relatori analizzeranno le sfide che le università italiane affrontano oggi, offrendo un approfondimento sui cambiamenti in atto e sulle questioni più rilevanti per il mondo accademico.

Il sistema universitario italiano tra trasformazioni, criticità e prospettive future sarà al centro dell’incontro “Università sotto esame. Dati, sfide e prospettive del sistema universitario italiano”, in programma lunedì 4 maggio 2026 alle ore 16.30 in Aula Nievo di Palazzo del Bo, via VIII.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Accordi internazionali sotto esame: a Palazzo Bo nasce il comitato che potrà rivedere le intese dell’AteneoAll’Università di Padova gli accordi internazionali non saranno più considerati soltanto atti tecnici o amministrativi. Carnevale con Galileo, a Palazzo del Bo appuntamento per i bambiniIn occasione del Carnevale e del Martedì Grasso, l'Università di Padova organizza una speciale visita guidata chiamata "Tracce di Carnevale kids a... Contenuti di approfondimento Referendum giustizia, l’Università di Genova ora concede l’aula per l’incontro all’evento per il NoL’iniziativa avrà finalmente lo spazio che si merita, in aula Meridiana, in via Balbi 5»: con questa comunicazione sui social, il gruppo di studenti di Sinistra universitaria ha annunciato che ... genova.repubblica.it No all'aula.... E all'università di Verona scatta l'occupazione pro Greta ThunbergAvevano chiesto un'aula dell'università di Verona per poter ospitare Greta Thunberg e alla fine gli organizzatori dell'assemblea sono riusciti ad ottenerla, occupandola. Nel corso della giornata di ... ilgiornale.it