Carnevale con Galileo a Palazzo del Bo appuntamento per i bambini

Galileo, il famoso scienziato, torna protagonista al Palazzo del Bo di Padova, dove oggi i bambini tra i 5 e gli 11 anni partecipano a una visita guidata intitolata

In occasione del Carnevale e del Martedì Grasso, l'Università di Padova organizza una speciale visita guidata chiamata "Tracce di Carnevale kids a Palazzo del Bo", rivolta a bambine e bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'evento offre un modo originale e divertente per celebrare il Martedì Grasso, con la compagnia di personaggi storici come Galileo Galilei ed Elena Cornaro, che condividono le loro storie e scoperte. La visita, realizzata grazie a studentesse, studenti e tirocinanti del progetto Stage VisitUnipd, si tiene martedì 17 febbraio con due turni alle ore 11 e alle ore 13, presso il Cortile Nuovo di Palazzo del Bo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su carnevale galileo

Scopri la storia di Palazzo Bo, uno dei simboli dell’università di Padova, che ha ospitato il teatro anatomico e la cattedra di Galileo.

Scopri la storia di Palazzo Bo, cuore dell’Università di Padova da oltre 800 anni.

Ultime notizie su carnevale galileo

Argomenti discussi: Tracce di Carnevale kids a Palazzo del Bo; Carnevale, la sfida entra nel vivo. Colori e spettacolo con i carri. Sotto esame le mascherate; DOMENICA 15 FEBBRAIO ALLE ORE 11 AL TEATRO VERDI GALILEO GALILEI E IL METODO SCIENTIFICO, PRIMO APPUNTAMENTO DEL CICLO DI LEZIONI DI SCIENZE – I GRANDI MAESTRI; In corso Galileo Ferraris c'è una nuova area cani: la collaborazione tra Città di Torino e Arcaplanet.

Carnevale 2026 a Genova (e riviera di Levante) con bambini: Porto Antico e Via Garibaldi (13-15 febbraio)re giorni di Carnevale a Genova per famiglie: Villaggio al Porto Antico, pentolaccia in Caricamento e festa culturale in Via Garibaldi. nostrofiglio.it

Carnevale 2026 a Genova, la guida ai festeggiamenti in tutti i quartieriDal Carnevale organizzato dal Comune alle iniziative sparse per la città, i momenti in maschera sino a martedì grasso ... ilsecoloxix.it

5 consigli per il weekend a Firenze Dal carnevale horror della Limonaia alla techno del Tenax, passando per il cinema d’autore al Cinema La Compagnia, i laboratori del Museo Galileo fino alla danza del The Square… la scelta non manca! #weekend - facebook.com facebook