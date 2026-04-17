Accordi internazionali sotto esame | a Palazzo Bo nasce il comitato che potrà rivedere le intese dell’Ateneo

A Palazzo Bo è stato istituito un nuovo comitato dedicato alla revisione degli accordi internazionali dell’Università di Padova. Da ora in poi, le intese stipulate dall’Ateneo non verranno più considerate solamente come atti amministrativi o tecnici, ma saranno soggette a un esame più approfondito. La costituzione di questa struttura segna un cambiamento nel modo in cui vengono gestiti e valutati i trattati con partner stranieri.

All’Università di Padova gli accordi internazionali non saranno più considerati soltanto atti tecnici o amministrativi. Con l’avvio ufficiale del nuovo Comitato partenariati internazionali per la valutazione degli accordi internazionali, l’Ateneo introduce infatti uno strumento chiamato a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Terni, crisi delle edicole e soluzioni al vaglio: “Rivedere il provvedimento e confermare gli accordi presi”Una presa di posizione arriva dal sindacato provinciale della Snag, che raggruppa i rivenditori di quotidiani e periodici della provincia. Carnevale con Galileo, a Palazzo del Bo appuntamento per i bambiniIn occasione del Carnevale e del Martedì Grasso, l'Università di Padova organizza una speciale visita guidata chiamata "Tracce di Carnevale kids a...