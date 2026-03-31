L’Università Lum in uno studio internazionale su implantologia dentale

Un'università italiana ha partecipato a uno studio internazionale sull’implantologia dentale. La ricerca coinvolge diverse istituzioni e si concentra sulle tecniche e i risultati delle procedure di impianto dentale. I dettagli dello studio sono stati diffusi attraverso fonti ufficiali, senza indicare i nomi specifici dei ricercatori o delle organizzazioni coinvolte. La pubblicazione rappresenta un passo importante nel settore odontoiatrico.

(Adnkronos) – L’Università Lum Giuseppe Degennaro è tra i protagonisti di un importante studio internazionale pubblicato sull’International Journal of Oral Implantology, dedicato a uno dei temi più rilevanti dell’implantologia moderna: la stabilità dell’osso attorno agli impianti dentali e la prevenzione delle complicanze nel tempo. Il lavoro – informa l’Ateneo in una nota – è stato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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