Univda | bilancio in attivo e nuovi fondi per la Valnontey

L'Università del Vda ha chiuso il bilancio 2025 registrando un utile di 573.894 euro. Sono stati inoltre assegnati nuovi fondi ministeriali di 55 mila euro destinati alla ricerca sostenibile nella Valnontey. La gestione finanziaria dell’ateneo si è conclusa con risultati positivi, mentre le risorse aggiuntive saranno impegnate in progetti di studio e sviluppo nella zona.

? Cosa sapere L'Univda chiude il bilancio 2025 con un utile di 573.894 euro.. Nuovi fondi ministeriali da 55 mila euro finanziano la ricerca sostenibile in Valnontey.. Il bilancio 2025 dell’Università della Valle d’Aosta chiude con un utile di 573.894 euro su un monte totale di 17 milioni di euro, segnando un netto miglioramento rispetto alla perdita registrata nel corso del 2024. La decisione è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio dell’Ateneo, dove i numeri hanno raccontato una storia di ripresa finanziaria. Questo risultato positivo prende le difese principalmente grazie all’aumento dei contributi versati dalla Regione e alla crescita dei ricavi derivanti dalle attività didattiche e dai progetti di ricerca, con un particolare sui finanziamenti provenienti sia dal contesto nazionale che da quello europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Univda: bilancio in attivo e nuovi fondi per la Valnontey Notizie correlate Roseto: bilancio in attivo con 2 milioni, via libera ai nuovi investimenti? Cosa sapere Il Consiglio di Roseto approva il bilancio 2025 con un avanzo di 2 milioni di euro. "Bilancio equilibrato e più risorse per la comunità", il Comune di San Giovanni libera nuovi fondiÈ stato approvato nel consiglio comunale di San Giovanni in Marignano del 22 aprile il rendiconto della gestione 2025 che conferma un quadro...