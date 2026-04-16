Dopo la pausa dedicata alle competizioni europee, l’United Rugby Championship riprende con le Zebre Parma che affrontano la partita a Edimburgo. La squadra si presenta in campo consapevole di essere già fuori dalla corsa ai playoff, mentre Treviso si trova in una posizione simile, lontana dalla zona qualificazione. La stagione sta per concludersi e le squadre italiane cercano di chiudere con le ultime partite in modo dignitoso.

Dopo la pausa europea torna l’United Rugby Championship e il finale di stagione ha poco da offrire per i colori azzurri, con Treviso ormai fuori dalla corsa playoff e le Zebre Parma tristemente ultime in classifica. E gli emiliani questo weekend vanno a fare visita all’Edimburgo, altra squadra che sta vivendo una stagione senza grandi gioie. L’Edimburgo, infatti, è quartultima e anche gli scozzesi non hanno più obiettivi nel mirino e – come la franchigia federale – vogliono solo chiudere al meglio la stagione e già guardano al futuro. Gli scozzesi hanno perso 4 degli ultimi 5 match, anche se tra le mura amiche hanno saputo portare a casa quasi tutti i risultati positivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo pensando già al futuro

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