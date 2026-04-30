Unicusano Avellino Basket intervento riuscito per Federico Mussini

Unicusano Avellino Basket ha comunicato che Federico Mussini si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova, in provincia di Udine. L’atleta è stato sottoposto all’operazione senza complicazioni. La società ha confermato che l’intervento è andato a buon fine. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’intervento o sui tempi di recupero previsti.

L’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Avellino Basket, intervento riuscito per Federico Mussini Avellino Basket, Mussini out: servirà l’intervento chirurgicoTempo di lettura: < 1 minutoBrutta tegola in casa Unicusano Avellino Basket, e stavolta pesa davvero tanto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Unicusano Avellino Basket, intervento riuscito per Mussini; Unicusano Avellino Basket, intervento riuscito per Mussini; Unicusano Avellino Basket: aggiornamento sulle condizioni Federico Mussini; Avellino Basket, intervento riuscito per Federico Mussini. Avellino Basket, perfettamente riuscito l'intervento a Federico MussiniL’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe han ... msn.com Mussini operato al ginocchio: intervento riuscitoL’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe han ... irpinia24.it L’Unicusano Avellino Basket ha presentato ufficialmente questo pomeriggio l’iniziativa “Sesto Uomo In Campo”, lanciata in vista dell’importante sfida di Play-in in programma domenica 3 maggio alle ore 18:00. Il match si disputerà nella cornice del PalaDelMa - facebook.com facebook