Avellino Basket intervento riuscito per Federico Mussini

Federico Mussini, playmaker dell’Unicusano Avellino Basket, si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio presso l’ospedale di Palmanova. L’operazione ha riguardato la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco. L’intervento è stato completato con successo, secondo quanto comunicato dai medici. Il giocatore ora seguirà il percorso di riabilitazione previsto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento riuscito per Federico Mussini. Il playmaker dell’ Unicusano Avellino Basket è stato operato al ginocchio presso l’ospedale di Palmanova per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco. Ora per lui un periodo di riposo prima di iniziare la riabilitazione, restando vicino alla squadra e ai tifosi che lo hanno sostenuto. LA NOTA. « L’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe hanno eseguito la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino Basket, intervento riuscito per Federico Mussini Notizie correlate Avellino Basket, Mussini out: servirà l’intervento chirurgicoTempo di lettura: < 1 minutoBrutta tegola in casa Unicusano Avellino Basket, e stavolta pesa davvero tanto. Avellino Basket, lesione del legamento crociato anteriore per MussiniL’Unicusano Avellino Basket comunica che gli accertamenti clinici effettuati in data odierna sull'atleta Federico Mussini hanno evidenziato la... Contenuti di approfondimento Mussini operato al ginocchio: intervento riuscitoL’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). Il professore Araldo Causero e la sua equipe han ... irpinia24.it Avellino: Federico Mussini si è sottoposto ad intervento chirurgicoL’Unicusano Avellino Basket informa che l’atleta Federico Mussini si è sottoposto oggi ad intervento chirurgico presso l’Ospedale di Palmanova (Udine). pianetabasket.com