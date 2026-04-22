Avellino Basket Mussini out | servirà l’intervento chirurgico

Unicusano Avellino Basket si trova ad affrontare una brutta notizia: il giocatore Mussini dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di recupero. La squadra si prepara ora ad affrontare questa assenza importante, mentre si attendono aggiornamenti sul percorso di riabilitazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Brutta tegola in casa Unicusano Avellino Basket, e stavolta pesa davvero tanto. Il roster irpino perde uno dei suoi uomini più rappresentativi proprio nel momento in cui la stagione entra nel vivo: Federico Mussini dovrà fermarsi a lungo per un serio infortunio al ginocchio. Gli esami effettuati nelle ultime ore non hanno lasciato spazio a interpretazioni: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un verdetto pesante, che obbligherà il play biancoverde a sottoporsi a intervento chirurgico e ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione. Questo il comunicato ufficiale del club: “L’Unicusano Avellino Basket comunica che gli accertamenti clinici effettuati in data odierna sull’atleta Federico Mussini hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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