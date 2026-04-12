Elezioni Ungheria Magyar ha vinto | Il regime di Orbàn è finito Von der Leyen | Il cuore dell’Europa batte più forte

Le urne in Ungheria si sono chiuse dopo una giornata di voto con un’affluenza superiore al 74%, molto più alta rispetto alle consultazioni passate. La vittoria è andata al candidato del partito governativo, che ha dichiarato la fine del regime di Orbàn. La presidente della Commissione europea ha commentato che il cuore dell’Europa batte più forte in seguito a questi risultati.

Si sono chiuse le urne in Ungheria al termine di una giornata elettorale segnata da un’affluenza molto elevata, oltre il 74%, nettamente superiore rispetto alle precedenti consultazioni. Il voto per il rinnovo del Parlamento mette di fronte il primo ministro Viktor Orbàn, al potere da anni con Fidesz, e lo sfidante Péter Magyar, leader del movimento filoeuropeista Tisza. La partecipazione particolarmente alta, soprattutto nei grandi centri urbani e a Budapest, ha rafforzato fin dalle prime ore l’ipotesi di un possibile cambiamento negli equilibri politici. Con l’avvio dello scrutinio, Tisza è risultato subito in vantaggio su Fidesz, mentre più distaccate le altre forze politiche.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Elezioni Ungheria, Magyar ha vinto: “Il regime di Orbàn è finito”. Von der Leyen: “Il cuore dell’Europa batte più forte” Leggi anche: Von der Leyen, 'stasera il cuore d'Europa batte più forte in Ungheria' Elezioni Ungheria, esplode affluenza ai seggi. Magyar annuncia: “Il regime di Orbàn è finito”Si sono chiuse le urne in Ungheria dopo una giornata elettorale segnata da un’affluenza eccezionalmente alta, ben oltre i livelli delle precedenti...