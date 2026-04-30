Under 15 Polisportiva Bozzano sfiora accesso alle finali scudetto

Una squadra under 15 ha sfiorato di poco la qualificazione alle finali scudetto durante la competizione a Brindisi. La partita ha mostrato segnali positivi e ha fatto sperare in un futuro ricco di successi, con la possibilità di entrare in società professionistiche. La prestazione dei giovani atleti ha attirato l’attenzione, lasciando aperta la possibilità di avviare un nuovo ciclo di successi.

BRINDISI – Un’impresa sfiorata di un soffio, la consapevolezza che si può avviare un altro ciclo vincente, e soprattutto la possibilità concreta di poter approdare in società professionistiche. Per le ragazze dell’Under15 della Polisportiva Bozzano Brindisi, l’esperienza del girone interzona.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Basket under 15: la Polisportiva Bozzano in un girone di ferro al concentramento interzonale Al PalaMelfi la Final Four under15 femminile: Polisportiva Bozzano in corsa per il titoloIl calendario della finale per lo "scudetto" pugliese prevede venerdì 27 marzo il match tra Angiulli Bari e Fbf Francavilla Fontana e, a seguire, le... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Basket under 15: la Polisportiva Bozzano in un girone di ferro al concentramento interzonale; Basket Under 15 | la Bozzano sfida le grandi in un girone di fuoco. Basket under 15: la Polisportiva Bozzano in un girone di ferro al concentramento interzonaleLe ragazze allenate da coach Rosaria Balsamo affronteranno Umana Reyer Venezia, Pallacanestro Derthona e Pink Basket Macerata ... brindisireport.it