Al PalaMelfi si svolge la Final Four under15 femminile di basket. Per il terzo anno di fila, la squadra della Polisportiva Bozzano partecipa alla fase finale del campionato regionale di categoria. La competizione coinvolge diverse formazioni che si sfidano in incontri diretti per ottenere il titolo. La manifestazione si tiene con la presenza di pubblico e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Il calendario della finale per lo "scudetto" pugliese prevede venerdì 27 marzo il match tra Angiulli Bari e Fbf Francavilla Fontana e, a seguire, le padrone di casa se la vedranno con la Fortitudo Trani BRINDISI - Per il terzo anno consecutivo, le ragazzine terribili della Polisportiva Bozzano si giocano un titolo regionale di categoria di basket femminile. Dopo un lungo percorso di crescita partito sin dalla tenera età, il gruppo di ragazze biancazzurre leva Under15 parteciperà alla Final Four per lo “scudetto” pugliese. La squadra di coach Balsamo si basa sullo zoccolo duro delle cestiste che due anni fa conquistarono il titolo in casa tra le mura amiche del PalaMelfi, e lo scorso anno cedettero per un soffio nell'infuocata cornice del Palasport dell'Angiulli Bari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Al PalaMelfi la Final Four under15 femminile: Polisportiva Bozzano in corsa per il titolo

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