Nuova vita per le Paggerie di Palazzo Ducale saranno il polo dei giovani del Distretto
A Sassuolo, le Paggerie stanno per tornare a vivere. Dopo mesi di lavori, il progetto per trasformarle nel polo dei giovani del Distretto sta prendendo forma. Nei prossimi giorni, si attendono le ultime approvazioni per riaprire gli spazi e offrire un punto di riferimento agli adolescenti e ai ragazzi del territorio. La città si prepara a vedere un nuovo spazio dedicato a loro, dove poter incontrarsi, condividere idee e partecipare ad attività.
Uno spazio in cui i giovani siano assoluti protagonisti: procede a passo spedito la road map per la riapertura delle "Paggerie" a Sassuolo. Il Comune di Sassuolo con il servizio Politiche Giovanili e l’Unione dei Comuni, grazie al sostegno di Anci e Fondazione Modena, hanno realizzato un progetto.🔗 Leggi su Modenatoday.it
