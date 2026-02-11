Nuova vita per le Paggerie di Palazzo Ducale saranno il polo dei giovani del Distretto

A Sassuolo, le Paggerie stanno per tornare a vivere. Dopo mesi di lavori, il progetto per trasformarle nel polo dei giovani del Distretto sta prendendo forma. Nei prossimi giorni, si attendono le ultime approvazioni per riaprire gli spazi e offrire un punto di riferimento agli adolescenti e ai ragazzi del territorio. La città si prepara a vedere un nuovo spazio dedicato a loro, dove poter incontrarsi, condividere idee e partecipare ad attività.

