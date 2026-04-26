Monterosso | il Convento dei Cappuccini apre le porte al centenario

Il Convento dei Cappuccini di Monterosso ha aperto le sue porte in occasione del centenario francescano. L’evento celebra i cento anni dalla fondazione del convento e coinvolge la comunità locale e i fedeli. Durante questa occasione speciale, sono state organizzate diverse iniziative per ricordare la storia e il ruolo del convento nella zona. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi visitatori e devoti.

? Cosa sapere Il Convento dei Cappuccini di Monterosso apre per il centenario francescano Le scintille di San Francesco.. L'iniziativa punta a coinvolgere i visitatori attraverso percorsi guidati e attività creative nel borgo.. Il Convento dei Cappuccini di Monterosso apre le sue porte per un percorso spirituale e culturale che, quest’anno, celebra il centenario francescano attraverso l’iniziativa denominata Le scintille di San Francesco. L’evento, che vede la partecipazione di visitatori italiani e stranieri, si propone di offrire un contatto diretto con la quotidianità monastica grazie all’impegno di guide volontarie. Il percorso guidato permetterà di esplorare i diversi ambienti del complesso: dalla chiesa al coro, dal refettorio al chiostro, fino alle terrazze che si affacciano sull’orto, offrendo una finestra sulla vita dei frati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monterosso: il Convento dei Cappuccini apre le porte al centenario Notizie correlate “Combattimento tra cani: fondo per il recupero comportamentale”: l'incontro al Convento dei Cappuccini“Combattimento tra cani: fondo per il recupero comportamentale”: si terrà il 27 marzo alle 11, a Salerno, presso il Convento e Chiesa... Letture in silenzio nel Convento dei CappucciniUn pomeriggio per rallentare, spegnere le notifiche e ritrovare il piacere semplice della lettura. Approfondimenti e contenuti Al convento dei cappuccini di Monterosso visite guidate in più lingue con Le scintille di San FrancescoCome già in passato, il Convento de Cappuccini di Monterosso apre le sue porte ai visitatori italiani e stranieri che, accompagnati da guide volontarie, potranno conoscere un luogo francescano e avvi ... msn.com Convento di Monterosso, via al crowfunding col droneUn drone in volo sulle Cinque Terre che offre immagini mozzafiato dal cielo di un angolo di paradiso in terra italiana e campagna di crowdfunding, tramite la piattaforma BuonaCausa.org e il sito del ... affaritaliani.it