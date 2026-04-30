Un’assemblea costituente per liberare l’Italia da debito e burocrazia

In un intervento recente, il presidente di una fondazione italiana ha commentato le proposte di creare un'assemblea costituente con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e semplificare la burocrazia. Le discussioni, incentrate sulla possibilità di aumentare la spesa in deficit, sono state al centro di diverse analisi e interventi pubblici, mentre si continua a parlare di riforme e cambiamenti istituzionali.

«Ogni promessa è debito. pubblico». Nei giorni in cui da più parti si torna a invocare la spesa in deficit il presidente della Fondazione Einaudi Giuseppe Benedetto - nel suo nuovo libro, “Liberale è. Predicare inutilmente” (Rubbettino, 156 pagine) - ricorda che «liberale è chi sa che il debito è soprattutto una forma di tassazione differita, a cui prima o poi si deve far fronte». Nel volume, fresco di pubblicazione e già disponibile in libreria e su tutte le piattaforme digitali, si affrontano i temi che da decenni bloccano il Paese compromettendo ogni possibilità di crescita. Benedetto affronta un viaggio dentro le contraddizioni più profonde dell’Italia: un Paese dove si tassa chi lavora, si premia chi spreca e si ostacola chi produce.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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