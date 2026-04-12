Vinitaly 2026 Coldiretti | Liberare il vino da burocrazia e dazi vale 1,6 miliardi

Durante l'edizione 2026 di Vinitaly, un rappresentante di Coldiretti ha dichiarato che eliminare le restrizioni burocratiche, i dazi e le etichette sensazionalistiche potrebbe far guadagnare circa 1,6 miliardi di euro. La proposta mira a semplificare le procedure di produzione e distribuzione del vino, puntando a favorire la crescita del settore. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle sfide del comparto vinicolo italiano.

Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Giovanni Amendola, l’uomo che sfidò Mussolini. A Palazzo Serra di Cassano Herling, Lauro, Macry e Ranieri Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Regione, Fico: “Rafforziamo sanità e mobilità sostenibile”. Tutti i provvedimenti della giunta Liberare il vino dalle catene della burocrazia, dei dazi e delle etichette allarmistiche farebbe recuperare 1,6 miliardi di euro alle aziende vitivinicole italiane, liberando risorse per continuare a investire sulla qualità, sull’innovazione, sull’enoturismo e sulla promozione nei mercati internazionali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il vino è viaggio. L’enoturismo al centro di Vinitaly 2026Il vino non è solo un’emozione per il palato, da gustare nel bicchiere: sempre più spesso diventa l’occasione giusta per scoprire un territorio e la...

Lombardia, un Vinitaly 2026 oltre il vino: territori, cucina ed enoturismoMilano, 2 aprile 2026 – Non solo vino ma anche territori, cucina, accoglienza e turismo.